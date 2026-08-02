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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» сыграет с «Ахматом» в 2-м туре РПЛ. Начало матча – в 20:30

« Спартак » сыграет в гостях с « Ахматом » в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ. Игра пройдет на «Ахмат-Арене».

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