Рассадник инфекций на кухне: когда пора выбрасывать губку

Кухонную губку необходимо менять ежедневно, чтобы избежать распространения опасных бактерий. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на доцента клинической микробиологии Лестерского университета доктора Примроуз Фристоун.
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