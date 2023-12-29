Как полезная фасоль становится причиной метеоризма и что с этим делать

Это происходит из-за того, что в них есть особый тип углеводов — галактаны. Другие типы расщепляются ферментами и всасываются в тонком кишечнике, но галактаны организм переварить не может: нужный фермент в нем просто не вырабатывается.
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