Хоккеист "Авангарда" Касселс: у Овечкина хорошие шансы побить рекорд Гретцки

Американский хоккеист "Авангарда", выступающего в Континентальной хоккейной лиге, Коул Касселс оценил шансы российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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