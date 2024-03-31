Запад обвинил Медведчука в "операции влияния" перед выборами в ЕС

Global Look Press/Kremlin Pool Бывшего лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука обвинили якобы в проведении "российской операции по оказанию влияния" и подкупе европейских политиков перед выборами в Европарламент.