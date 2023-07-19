Спички - не игрушка

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Президент ЮАР приравнял арест Путина к войне с Россией

Президент ЮАР приравнял арест Путина к войне с Россией

Арест президента России Владимира Путина, если тот приедет в Южно-Африканскую Республику на саммит БРИКС в августе, будет равносилен объявлению войны российской стороне, уверен лидер ЮАР Сирил Рамафоса.

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Комментарии
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Серега Решетников
Ну арестуйте...и будет потом везде, просто пустыня
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11 час.
Дмитрий Николенко
Да ладно, будут красные линии и крайняя озабоченность.
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9 час.
Сергей Туренко
Наши десантники и &quot;Альфа&quot; должны быть готовы к высадке в ЮАР причем из Сирии, поближе к месту проведения. Стратегические силы быть в полной боевой готовности, о чем поставить в известность наших недоброжелателей, чтобы не играли с огнем.
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8 час.

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