Президент ЮАР приравнял арест Путина к войне с Россией

Ну арестуйте...и будет потом везде, просто пустыня

Сергей Туренко

Наши десантники и "Альфа" должны быть готовы к высадке в ЮАР причем из Сирии, поближе к месту проведения. Стратегические силы быть в полной боевой готовности, о чем поставить в известность наших недоброжелателей, чтобы не играли с огнем.