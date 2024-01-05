Только люди с высоким IQ пройдут этот тест: найдите левшу за 21 секунду

А за какое время сможете вы и сможете ли вообще? фото: Jagran JoshТест поможет выяснить уровень вашего интеллекта на основании того, каким путем вы пойдете для решения задачей и какой логикой будете при этом руководствоваться.
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