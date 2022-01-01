Происшествия

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В Красноярском крае Полицейский Дед Мороз принял приглашение 13-летнего жителя Норильска и передал ему подарок, который тот очень ждал

В Норильске Полицейский Дед Мороз вместе с представителями Общественного совета по традиции поздравил с Новым годом юных северян.

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