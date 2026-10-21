Киев убеждает Запад, что будет воевать дальше. Но за кулисами для украинцев звучат очень тревожные прогнозы.
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Заявленные цели СВО в феврале 2022 года предполагали денацификацию и демилитаризацию Украины (в каких-то границах), это можно было достичь при заключении мира в Стамбуле в апреле 2022 года. Даже Донбасс бы оставался на правах автономии, но...
И не нужно торопить события, у нас тоже много было напрасных жертв в ходе "активной обороны" с конца 2022 до начала 2024 года. Смогли преодолеть, выстроить стратегию и тактику ведения боевых действий, наладить производство ударных дронов... Советовать меньше нужно "диванным генералам" что делать. Время пришло - начали "работать" по мостам и вглубь объектов на Украине методично и разрушительно. И есть оправдание - "ответные удары", это не "агрессия" с завоеванием территории.
Помню мы им... всё братья, да братья... А они... - Хто не скачет той москаль, москалей на ножи... москаляку на гиляку... Потом торт сделали... русский младенец... Потом томатный сок в школе продавали... Кровь русского младенца... Типичные маниаки... Потом эти скоты бомбили мирный Донбасс, сожгли людей в доме профсоюзов в Одессе... В упор рушили православные храмы. Зеля ударил по училищу для девочек... Погтбли 21 учениц. Они вурдалаки, которых Гоголь описывал... Мосты нужно рушить окончательно... Руину нужно уничтожать... Там одержимые демонами живут...
Украина должна остаться. В границах Киевской области. Декоммунизированная до упора. Ничего того, что дарил дедушка Ленин, быть не должно, включая лампочку Ильича. Уровень 1913 года. Хата, корова, огород- достаточно.
Лишь бы не сдулись перед американцами...
Только "ликвидация" не украинского, а БАНДЕРОВСКОГО государства! Если остались еще украинцы (наподобие А. Захарченко - земля ему пухом!), если Украина не окончательно обандерилась, тогда еще можно попробовать НЕ ликвидировать Украину, а оставить ей шанс обнулить бандеровщину на своей территории.
"нужно просто отвечать. Нужно действовать на опережение." - золотые слова. Только у нас все не так. Здоровая наглость необходима. Но у Ирана никто е учится. Все те же старые хвосты также тянутся....