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Google и AFP заключили сделку об использовании материалов и оплате за них

Google и AFP заключили сделку об использовании материалов и оплате за них

Корпорация Google и французское информационное агентство Agence France-Presse (AFP) заключили пятилетний контракт, предусматривающий выплату вознаграждений журналистам в соответствии с законом о так называемых смежных правах, принятым во Франции.

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