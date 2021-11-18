Google и AFP заключили сделку об использовании материалов и оплате за них

Корпорация Google и французское информационное агентство Agence France-Presse (AFP) заключили пятилетний контракт, предусматривающий выплату вознаграждений журналистам в соответствии с законом о так называемых смежных правах, принятым во Франции.
Корпорация Google и французское информационное агентство Agence France-Presse (AFP) заключили пятилетний контракт, предусматривающий выплату вознаграждений журналистам в соответствии с законом о так называемых смежных правах, принятым во Франции.
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