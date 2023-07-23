Военное обозрение

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Американский журнал назвал используемые ВС РФ для поражения БМП Bradley ВСУ ракеты

Американский журнал назвал используемые ВС РФ для поражения БМП Bradley ВСУ ракеты

Вооруженными силами Российской Федерации для уничтожения используемых ВСУ американских боевых машин пехоты Bradley с динамической защитой используются противотанковые ракеты «Вихрь-1».

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