Диетолог Королева: абдоминальное ожирение приводит к деменции

Питание напрямую влияет не только на физическую форму, но и на мозг человека. Пристрастие к вредной пище не только грозит ожирением, но и провоцирует нарушение мозговой деятельности, а в перспективе приводит к болезни Альцгеймера и деменции.
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