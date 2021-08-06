Apple будет сканировать фото в iPhone для выявления жестокого обращения с детьми

Как сообщает Financial Times, каждая фотография будет зашифрована и отмечена на предмет подозрения. Если будет набрано определенное число подозрительных изображений, компания будет расшифровывать эти снимки, чтобы их смогли проверить специалисты.
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