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Apple будет сканировать фото в iPhone для выявления жестокого обращения с детьми

Apple будет сканировать фото в iPhone для выявления жестокого обращения с детьми

Как сообщает Financial Times, каждая фотография будет зашифрована и отмечена на предмет подозрения. Если будет набрано определенное число подозрительных изображений, компания будет расшифровывать эти снимки, чтобы их смогли проверить специалисты.

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