Спикер АКЗС призвал расставлять приоритеты при ремонте школ для экономии денег

По его словам, в первую очередь нужно ремонтировать учебные заведения с протекающими крышами и старыми окнами При ремонте школ необходимо правильно расставлять приоритеты – в некоторых учебных заведениях в первую очередь следует заменить крыши и окна.
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