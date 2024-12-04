Расчеты САУ "Акация" уничтожили "опорник" с боевиками и техникой ВСУ в зоне СВО

Скриншот видео Расчеты САУ "Акация" группировки войск "Запад" во время выполнения боевой задачи уничтожили замаскированный взводный опорный пункт с боевиками и бронетехникой военнослужащих ВСУ и украинских националистов в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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