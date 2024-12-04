РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 166 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Чехия дает оружие Украине, чтобы те убивали наших ребят, а Россия им - НЕФТЬ ПОСТАВЛЯЕТ?!!... ЧТО ТВОРИТСЯ В РОССИИ?!...Влчек: Чехия пере...
  • лина любимцева
    ВСЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ почему-то потом начинают служить ВО ВРЕД ЧЕЛОВЕКУ.Россиян предупред...
  • Светлана Зуева
    И правильно Иран счел. Только идиот может думать,что эти две проститутки ни при чем.....Иран счел события...

Расчеты САУ "Акация" уничтожили "опорник" с боевиками и техникой ВСУ в зоне СВО

Расчеты САУ "Акация" уничтожили "опорник" с боевиками и техникой ВСУ в зоне СВО

Скриншот видео Расчеты САУ "Акация" группировки войск "Запад" во время выполнения боевой задачи уничтожили замаскированный взводный опорный пункт с боевиками и бронетехникой военнослужащих ВСУ и украинских националистов в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх