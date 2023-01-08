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Политолог Марков предрек, что в России текущей зимой «никакой мобилизации не будет»

Политолог Марков предрек, что в России текущей зимой «никакой мобилизации не будет»

В Российской Федерации текущей зимой «никакой мобилизации не будет». С соответствующим прогнозом выступил отечественный политолог Сергей Марков.

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