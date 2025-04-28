Дрон «Скворец-ВМФ» сможет базироваться на безэкипажных катерах

Дрон «Скворец-ВМФ» модернизируют для использования с безэкипажных катеров (БЭК). Решение о создании единого комплекса — работающих в паре БЭК и беспилотного летательного аппарата (БПЛА) — было принято на техническом совете по развитию морских беспилотных систем под председательством главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Александра Моисеева в апреле этого года, сообщили «Известиям» в Центре беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).