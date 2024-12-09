Два именитых произраильских эксперта, ранее беспрерывно выступавших на нашем ТВ, но затем отлученных от него, высказались о произошедшем в Сирии.
"Эрдоган затмил Карабах". Сатановский и Кедми о произошедшем в Сирии
Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Ура...капитализм , как и до 1917 года крушит Россию...
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9 час.
Секушин Леонид
А как с атомной станцией и газовым хабом? Сами себя в ловушку загнали. За свои бабки. Добровольно. Из "лучших побуждений". Ну, смотрите - мы ж вам всё -всё делаем! А в ответ - как всегда. Слабых не любят, не боятся и, по возможности, опускают.
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8 час.
ВА
Владимир Акулов
Потеряли курдов очень просто : США завезли туда для их вождей огромные тюки долларов...Вот и купили курдов...А мы рублями никого привлечь не можем... Ведь рубль зависит от доллара , а не наоборот... В политике и войнах побеждает более богатый на деньги...А пиндосы для своих пакостей печатают *Эвересты* *зелёных*...И всех подкупают...Мы не можем просто печатать рубли - они обесцениваются по отношению к доллару, а не доллар обесценивается по отношению к рублю...
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5 час.
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