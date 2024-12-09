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"Эрдоган затмил Карабах". Сатановский и Кедми о произошедшем в Сирии

"Эрдоган затмил Карабах". Сатановский и Кедми о произошедшем в Сирии

Два именитых произраильских эксперта, ранее беспрерывно выступавших на нашем ТВ, но затем отлученных от него, высказались о произошедшем в Сирии.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Ура...капитализм , как и до 1917 года крушит Россию...
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9 час.
Секушин Леонид
А как с атомной станцией и газовым хабом? Сами себя в ловушку загнали. За свои бабки. Добровольно. Из &quot;лучших побуждений&quot;. Ну, смотрите - мы ж вам всё -всё делаем! А в ответ - как всегда. Слабых не любят, не боятся и, по возможности, опускают.
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8 час.
ВА
Владимир Акулов
Потеряли  курдов  очень  просто  : США  завезли  туда  для  их  вождей  огромные  тюки  долларов...Вот  и  купили  курдов...А  мы  рублями  никого  привлечь  не  можем...  Ведь  рубль  зависит  от  доллара  ,  а  не  наоборот... В  политике  и  войнах  побеждает  более  богатый  на  деньги...А  пиндосы  для  своих  пакостей  печатают  *Эвересты*  *зелёных*...И  всех  подкупают...Мы  не  можем  просто  печатать  рубли  -  они  обесцениваются  по  отношению  к  доллару,  а  не  доллар  обесценивается  по  отношению  к  рублю...
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5 час.

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