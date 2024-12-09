"Эрдоган затмил Карабах". Сатановский и Кедми о произошедшем в Сирии

вд валерий двойнишников Ура...капитализм , как и до 1917 года крушит Россию...

Секушин Леонид А как с атомной станцией и газовым хабом? Сами себя в ловушку загнали. За свои бабки. Добровольно. Из "лучших побуждений". Ну, смотрите - мы ж вам всё -всё делаем! А в ответ - как всегда. Слабых не любят, не боятся и, по возможности, опускают.