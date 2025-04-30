Прогноз погоды в Крыму на 30 апреля ☀️ В Симферополе +20 и ясно В Севастополе +15 и ясно В Евпатории +16 и ясно В Черноморском +17 и ясно В Джанкое +20 и ясно В Ялте +15 и ясно В Алуште +16 и ясно В Керчи +16 и ясно В Армянске +18 и малооблачно В Красноперекопске +18 и малооблачно В Бахчисарае +18 и ясно В Феодосии +17 и ясно В Судаке +16 и ясно 📲 Присылайте в редакцию «Крым 24» истории, а также снятые в своих городах и районах материалы: @tvk24_bot ✅ По поводу рекламы пишите: @reklamak24_bot тест тест.