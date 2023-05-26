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Жители Ялты выступили против офиса Сбербанка

Жители Ялты выступили против офиса Сбербанка

Общественность Ялты выступила против крымского офиса Сбербанка. Как передает корреспондент «Новый День», первое отделение в Крыму крупнейший российский банк, наконец, вернувшийся на полуостров, собирался открыть в Симферополе.

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