До трех увеличилось число погибших из-за атаки дронов ВСУ на Волгоград 31 июля

В Волгограде возросло число жертв массированной атаки украинских БПЛА, совершенной 31 июля. В больнице умер третий пострадавший, сообщили 29 августа в комитете здравоохранения Волгоградской области.
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