Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

«ПСЖ» вернул Мбаппе в состав. Букмекеры сразу предложили линию на «Золотую бутсу» Лиги 1

Руководство «ПСЖ» после матча 1-го тура с «Лорьяном» (20 ударов – 0 голов, 0:0) провело с Мбаппе очередные переговоры о продлении контракта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх