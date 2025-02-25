Колониальный раздел Украины: теперь на минералы «Незалежной» зарится и Европа

Борьба за украинские минеральные ресурсы нарастает. Кроме США и России в нее вступил новый игрок. Европейская версия Politico утверждает, что ЕС предлагает Украине собственную «беспроигрышную» сделку по полезным ископаемым.
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