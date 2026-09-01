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Нижегородская правда

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Нижегородский завод ускорит выпуск пленки по федпроекту

Нижегородский завод ускорит выпуск пленки по федпроекту

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО «Нижегородский полимерный завод» подвели промежуточные итоги внедрения бережливых технологий в рамках федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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