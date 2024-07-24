Граффити на планшете и скульптура из металлолома. Горожанам рассказали о мастер-классах «Арт-бульвара»

С 24 по 28 июля Тверской бульвар превратится в «Арт-бульвар». В рамках фестиваля «Лето в Москве» на нем пройдут дизайнерские мастер-классы для детей, можно будет заняться бачатой, поиграть в петанк, увидеть скульптуру из металлолома и стать свидетелем перформанса.
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