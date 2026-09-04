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Милли музей «Йорт» мини-фестиваленә чакыра: Островский урамына яңача караш

Милли музей «Йорт» мини-фестиваленә чакыра: Островский урамына яңача караш

6 сентябрьдә Татарстан Республикасы Милли музее ишегалдында «Йорт» мини-фестивале узачак. Ул Казан тарихын, аерым алганда, Островский урамын өйрәнүгә багышланган «Йортлар һәм язмышлар: Вознесенская/Островского» проектына йомгак ясаячак.

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