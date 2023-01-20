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Поразите нас своими знаниями, ответив без ошибок на все 10 вопросов – ТЕСТ про все желтое

Поразите нас своими знаниями, ответив без ошибок на все 10 вопросов – ТЕСТ про все желтое

Что означает желтый уровень опасности? Перья какой птицы помогают при желтухе? И кто наслал на Волшебную страну ядовитый Жёлтый туман? Сегодня ИА PrimaMedia продолжает серию "цветных" тестов.

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