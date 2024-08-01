А также напомнил, какая партия в стране самая главная Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что общая работа над улучшением благополучия граждан - это и есть сила российского парламента, пишет "Парламентская газета".
Володин объяснил россиянам, в чем сила Госдумы
Комментарии
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Ваша Светлость
И почему я не верю этому попугаю?
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17 час.
Бендер Задунайский
"Единая Россия" превратилась в "Средняя Азия". Сплошь мигрантское лобби .
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16 час.
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