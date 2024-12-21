Финляндия не готова открыть границы с Россией

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что граница с Россией остается закрытой, так как финские власти уверены, что в случае ее открытия Россия направит в Финляндию мигрантов без надлежащих документов.
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