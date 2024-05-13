В России растет число выданных потребительских кредитов

Количество выданных россиянам потребительских кредитов в марте 2024 года составило 3,48 млн единиц, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 14,8% (в феврале 2024 года - 3,03 млн), говорят данные 3000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).