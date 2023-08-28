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Глава ДНР Пушилин: Россия улучшила позиции на авдеевском направлении

Глава ДНР Пушилин: Россия улучшила позиции на авдеевском направлении

Российские войска улучшили свое положение на авдеевском направлении. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что за последние несколько суток на авдеевском направлении подразделения Вооруженных сил РФ имели определенный успех.

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Комментарии
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E
Ed
Только на этом направлении улучшение, а на других, наоборот?
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