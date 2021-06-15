Более 2,2 миллиарда рублей выделяется на ликвидацию свалок в России

В рамках национального проекта «Экология» на проблему несанкционированных свалок и сильного загрязнения воздуха будет дополнительно выделено 7 млрд рублей.
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