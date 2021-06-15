Аргументы недели

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Более 2,2 миллиарда рублей выделяется на ликвидацию свалок в России

Более 2,2 миллиарда рублей выделяется на ликвидацию свалок в России

В рамках национального проекта «Экология» на проблему несанкционированных свалок и сильного загрязнения воздуха будет дополнительно выделено 7 млрд рублей.

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АНГЕЛ АНГЕЛ
Прежде чем разбираться со свалками надо решить проблему с упаковкой продуктов, пакетами, отходами от производителей. С упаковкой в первую очередь. Складывается такое впечатление, что реформы провозглашают, а как и решать ни кто не знает. От куда непрофессионалы берутся и некомпетентные чиновники с политиками... Как можно проводить реформы когда бизнесу выгодны отходы это кормушка и политиков, и чиновников в том числе... Я понимаю так что это специально делается для обогащения ворья в стране и вечных откатов, с распилом бюджетных денег...
Юрий Петренко
А сколько денежек разворуется, у-у-у!!!!!!!

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