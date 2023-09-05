Минобороны Австрии не дало конкретного ответа на запрос правонационалистической Австрийской партии свободы (АПС) о том, участвуют ли в конфликте на Украине военнослужащие республики, власти которой регулярно подчеркивают нейтралитет страны, сообщает австрийская газета Exxpress.
В Вене не смогли ответить на вопрос об австрийских солдатах на Украине
Комментарии
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Гарий Щерба
,,НЕЙТРАЛЬНЫЕ,, ПОДОНКИ ...!!!
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11 час.
Вик Норд
Вы удивлены?А по моему,это уже традиция,все они воевали под знамёнами Буонопарте,даже поляки...,в первую мировую ВСЕ воевали с Россией,кроме Антанты,но после февральской буржуазной революции,а следом и октябрьской,и эти устроили ИНТЕРВЕНЦИЮ в Россию,вторая мировая,или для нас ВОВ...,кто с нами воевал(?),правильно,ОПЯТЬ вся Европа...,говорят прощают до трёх раз,на четвёртый смерть!
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3 час.
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