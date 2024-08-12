Шоу-бизнес: Случайно или намеренно мама Гарика Харламова затмила невесту на свадьбе своего сына: Выглядела, кака царица

Артист-комик Гарик Харламов на днях женился на актрисе Катерине Ковальчук. Очередная свадьба уже имевшего опыт бракосочетаний Гарика не привлекла бы такого внимания прессы и поклонников (все-таки не первый раз), если бы не эффектное присутствие его мамы.
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