Шоу-бизнес: Случайно или намеренно мама Гарика Харламова затмила невесту на свадьбе своего сына: Выглядела, кака царица

Артист-комик Гарик Харламов на днях женился на актрисе Катерине Ковальчук. Очередная свадьба уже имевшего опыт бракосочетаний Гарика не привлекла бы такого внимания прессы и поклонников (все-таки не первый раз), если бы не эффектное присутствие его мамы.