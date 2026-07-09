smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 587 подписчиков

На АЭС в Фукусиме обнаружены уязвимости в обеспечении безопасности

На АЭС в Фукусиме обнаружены уязвимости в обеспечении безопасности

Недостатки в обеспечении антитеррористической безопасности выявлены на атомных электростанциях Фукусима-Дайити и Фукусима-Дайни компании Tokyo Electric Power Co (TEPCO), заявило 9 июля японское ведомство по ядерному надзору.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии