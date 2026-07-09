На АЭС в Фукусиме обнаружены уязвимости в обеспечении безопасности

Недостатки в обеспечении антитеррористической безопасности выявлены на атомных электростанциях Фукусима-Дайити и Фукусима-Дайни компании Tokyo Electric Power Co (TEPCO), заявило 9 июля японское ведомство по ядерному надзору.
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