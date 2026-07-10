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Песков: вопрос о давлении США на Киев адресуйте Белому дому

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что выяснять готовность американской стороны оказывать давление на киевский режим для остановки атак на российскую инфраструктуру следует напрямую в Белом доме.

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