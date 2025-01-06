После внезапной помолвки Бородина и Сердюков провели церемонию на Бали

Телеведущая решилась на важный шаг. Ксения Бородина и Николай Сердюков СоцсетиКсения Бородина проводит новогодние праздники вместе с детьми и Бородина даже решилась принять участие в сакральной церемонии.
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