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После внезапной помолвки Бородина и Сердюков провели церемонию на Бали

После внезапной помолвки Бородина и Сердюков провели церемонию на Бали

Телеведущая решилась на важный шаг. Ксения Бородина и Николай Сердюков СоцсетиКсения Бородина проводит новогодние праздники вместе с детьми и Бородина даже решилась принять участие в сакральной церемонии.

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