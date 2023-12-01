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Агент Задорова: «Ванкувер» был в приоритетном списке клубов. Главный тренер и вся организация «Кэнакс» хотели видеть Никиту еще в прошлом сезоне»

«Ванкувер» у нас был в приоритетном списке клубов, в котором Никита хотел оказаться. Главный тренер команды и вся организация «Ванкувера» хотели видеть Никиту еще в прошлом сезоне, в клубе пытались произвести обмен еще в прошлом сезоне, но тогда не получилось.

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