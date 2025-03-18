Даниил Уткин, полузащитник «Ростова», выступающий за «Ахмат» на правах аренды, в разговоре с «СЭ» отреагировал на вызов нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в национальную команду на мартовские матчи с Гренадой (19 марта) и Замбией (25 марта).
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