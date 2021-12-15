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Сотрудники МВД Дагестана направили новогодние подарки детям коллег из Донецкой и Луганской народных республик

Сотрудники МВД Дагестана направили новогодние подарки детям коллег из Донецкой и Луганской народных республик

В благотворительной акции по отправке новогодних подарков детям сотрудников ОВД Донецкой и Луганской народных республик принял участие министр внутренних дел по Республике Дагестан генерал-лейтенант полиции Абдурашид Магомедов, заместители министра, руководители подразделений, члены Общественного совета и личный состав ведомства.

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