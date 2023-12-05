Рост стоимости золота объяснили

Факторами, оказывающими влияние на динамику стоимости золота, являются ожидание изменения ставки ФРС США, рост спроса, а также геополитическая нестабильность, объяснил финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Павел Сокол.
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