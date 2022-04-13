Popcaketv

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Ксения Собчак презентовала свой марафон и в очередной раз поиздевалась над Еленой Блиновской: «Желания исполняют не шарики в небо»

Ксения Собчак презентовала свой марафон и в очередной раз поиздевалась над Еленой Блиновской: «Желания исполняют не шарики в небо»

Ксения Собчак еще прошлой осенью решила, что будет вычислять инфоцыган и сделала несколько выпусков о тех, кто зарабатывает деньги на глупости людей.

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