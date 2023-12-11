В Крыму раскрыли сеть украинских агентов, готовивших теракты и покушения

Известия/Зураб Джавахадзе Сотрудники Федеральной службы безопасности России в 2023 году раскрыли в Крыму созданную под контролем западных кураторов сеть агентов украинских спецслужб, сообщили в Центре общественных связей.
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