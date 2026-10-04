Высокое давление: почему погода может «выбить» из колеи и как не дать ей взять верх над здоровьем

Вы когда-нибудь замечали, что после резкой смены погоды чувствуете себя как после ночи без сна? Вялость, сонливость и даже легкое головокружение — это не просто «погодные капризы», а реакция организма на изменения атмосферного давления.
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