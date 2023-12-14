Трамп назвал Байдена самым худшим президентом в истории США

Республиканец считает своего оппонента некомпетентным и коррумпированным лидером.Экс президент США Дональд Трамп, проигравший Джо Байдену выборы 2020-го года, считает, что за минувшие с тех пор три года действующий американский лидер показал свою полную несостоятельность.