Трамп назвал Байдена самым худшим президентом в истории США

Республиканец считает своего оппонента некомпетентным и коррумпированным лидером.Экс президент США Дональд Трамп, проигравший Джо Байдену выборы 2020-го года, считает, что за минувшие с тех пор три года действующий американский лидер показал свою полную несостоятельность.
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