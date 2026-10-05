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Станислав Воскресенский: комфортные, знаковые пространства для людей должны появляться в каждом районе

Станислав Воскресенский: комфортные, знаковые пространства для людей должны появляться в каждом районе

В Иванове по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» завершен первый этап благоустройства набережной в микрорайоне Видный.

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