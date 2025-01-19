Криптовалюта Трампа менее чем за сутки выросла в четыре раза

ВАШИНГТОН, 19 января, ФедералПресс. Запущенная избранным президентом США Дональдом Трампом криптовалюта OFFICIAL TRUMP за сутки выросла в четыре раза, а общий объем торгов превысил 10 миллиардов долларов.
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