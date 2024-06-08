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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кадейкин о Ротенберге: «Требовательный, эмоциональный тренер. Хочет побеждать не только в каждой игре, но и в каждом отдельном моменте»

Нападающий перешел в «Трактор» из СКА, в котором провел минувший сезон КХЛ. – Со СКА расстались в хороших отношениях? – Конечно, мы расторгли контракт по обоюдному согласию, расстались спокойно.

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