Президент Польши Дуда призвал НАТО не допустить угрозы от «СП-2»

Уже сейчас альянсу пора задуматься, как противостоять политическим, энергетическим и военным угрозам и вызовам, которые может принести «Северный поток — 2», сообщил польский политик в рамках Варшавского форума по безопасности по данным Polskie Radio 24.
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