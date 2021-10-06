Мировое обозрение

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Президент Польши Дуда призвал НАТО не допустить угрозы от «СП-2»

Президент Польши Дуда призвал НАТО не допустить угрозы от «СП-2»

Уже сейчас альянсу пора задуматься, как противостоять политическим, энергетическим и военным угрозам и вызовам, которые может принести «Северный поток — 2», сообщил польский политик в рамках Варшавского форума по безопасности по данным Polskie Radio 24.

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