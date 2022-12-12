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Джейлен Брансон получил травму голеностопа после падения на его ногу Дэвиона Митчелла

Джейлен Брансон получил травму голеностопа после падения на его ногу Дэвиона Митчелла

Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон не смог доиграть матч с «Сакраменто» (112:99) из-за повреждения правой ноги.

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